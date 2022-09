「機動戦士ガンダム 水星の魔女」第2クールは2023年4月放送で「閃光のハサウェイ」「サンダーボルト」「ガンダムNT」TVエディションもアリ、劇場版SEEDを経て最終的にはハリウッド版実写ガンダムへ

2022年9月29日(木)に開催された「 ガンダムカンファレンス AUTUMN 2022 」の中で、ガンダムシリーズ45周年に向けた映像展開についての発表が行われました。 ガンダムシリーズ45周年とガンプラ45周年に向けたプロジェクト「GUNDAM NEXT FUTURE -ROAD TO 2025-」を発表!|株式会社バンダイナムコエンターテインメントのプレスリリース https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000635.000051316.html ガンダムシリーズ最新作「 機動戦士ガンダム 水星の魔女 」の放送がいよいよ2022年10月2日(日)から始まります。

