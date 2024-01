2024年01月10日 11時02分 動画

PS5のDualSenseコントローラーで遠隔操縦できる電気自動車「AFEELA」のプロトタイプをソニーとホンダが共同開発



電気自動車ブランド「AFEELA」を手がけるソニーとホンダによる合弁会社ソニー・ホンダモビリティが、CES 2024に先立って開催されたのソニープレスカンファレンスの中でAFEELAのプロトタイプを初披露しました。AFEELAのプロトタイプは「PlayStation 5(PS5)専用コントローラーであるDualSenseを使った遠隔操縦」でステージに登場しています。



ソニープレスカンファレンスにソニー・ホンダモビリティの代表取締役社長兼COOである川西泉氏が登場し、AFEELAのプロトタイプを初披露しました。AFEELAのプロトタイプは「CES 2023で初披露したプロトタイプからコンセプトはそのままに、量産に向けて進化」と説明されています。





ソニープレスカンファレンスの様子は以下の動画で全編をチェック可能です。なお、AFEELAのプロトタイプが登場するのは動画の29分頃に登場します。



CES® 2024 Press Conference|Sony Official - YouTube





川西氏がおもむろに取り出したのは、PS5のDualSenseコントローラー。





DualSenseコントローラーを両手で操作します。





するとステージ奥でAFEELAのプロトタイプのヘッドライトが光ります。





そして発進。





AFEELAのプロトタイプの中には誰も乗っていません。





川西氏の目の前でAFEELAは停車しました。





AFEELAのプロトタイプが登場するシーンを別角度から撮影した動画も公開されていました。





この他、ソニー・ホンダモビリティはゲーム開発企業のEpic Gamesとの協業の進捗や、「モビリティ開発環境のオープン化(仮称:AFEELA共創プログラム)」も発表しています。AFEELA共創プログラムについて、ソニー・ホンダモビリティは「自社の知見だけに閉じることなく、社外のクリエイターやデベロッパーが、自由にAFEELA上で動作するアプリケーションやサービスを開発できる環境を提供するため」と説明しています。





さらに、ソニー傘下のゲーム開発企業であるポリフォニー・デジタルとの協業も発表されています。ポリフォニー・デジタルはドライブシミュレーター・グランツーリスモシリーズの開発を担当するゲームスタジオです。



Polyphony Digital and Sony Honda Mobility Announce Partnership in Vehicle Development - YouTube