ハリポタの「ホグワーツ特急」を全長118cmの巨大サイズで再現できるレゴ ブロックセット「ホグワーツ特急 コレクターズエディション」開封の儀



名作ファンタジー「ハリー・ポッター」でキングス・クロス駅とホグワーツをつなぐ列車として登場する「ホグワーツ特急」をレゴ ® ブロックで作れるセット「ホグワーツ特急 コレクターズエディション」が2022年8月31日に登場しました。5129個に及ぶブロックで全長118cmの内部まで作り込まれたホグワーツ特急を組み立てられるだけでなく、ハリー・ポッターやドラコ・マルフォイなどの人気キャラクターを含む合計20体のミニフィギュアが付属しており、作品内の名シーンを再現することも可能とのこと。そんな「ホグワーツ特急 コレクターズエディション」が編集部にやってきたので、まずは箱を開けて内容物をチェックしてみました。



「ホグワーツ特急 コレクターズエディション」のパッケージには、ホグワーツ特急が描かれています。





パッケージは巨大で、成人男性でも持ち運ぶのにひと苦労。





パッケージ裏面には、完成図がプリントされていました。ホグワーツ特急の車両だけでなく、キングス・クロス駅9と4分の3番線のホームの一部も作れるようです。





側面にはセットに含まれるミニフィギュア一覧がプリントされています。ハリーやロン、ハーマイオニーといった主要キャラクターに加えて、吸魂鬼(ディメンター)やハリーの子どもたちのミニフィギュアも付属しています。





箱を開けると、大量のブロックが飛び出してきました。





箱の中には、大量のブロックとともに白い箱が入っていました。ブロックが入った袋には番号が振られています。





白い箱の中には、またもや大量のブロックと白い封筒が入っています。





封筒の中には、4冊の組み立て手順書と装飾用のステッカーが入っていました。





組み立て手順書の内容はこんな感じ。使う袋の番号や、組み立て方が大量のイラスト付きで記されています。





ミニフィギュアは、分解された状態で別々の袋にブロックとともに入っており、組み立てが進むに連れてミニフィギュアも増えつ仕組みになっていました。





「ホグワーツ特急 コレクターズエディション」を実際に組み立てる記事は、近日公開予定です。



なお、「ホグワーツ特急 コレクターズエディション」の希望小売価格は税込6万2980円で、記事作成時点ではAmazon.co.jpで税込6万1890円で販売されています。



Amazon.co.jp: レゴ (LEGO) 76405 ホグワーツ特急™-コレクターズエディション ハリー・ポッター 【ミニフィグ付き】国内流通正規 : おもちゃ





