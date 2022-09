2022年09月23日 21時00分 レビュー

レゴブロックでハリポタの「ホグワーツ特急」を完全再現できる「ホグワーツ特急 コレクターズエディション」で車輪付きの機関車を組み立ててみた



5000個超えのレゴ ® ブロックでハリー・ポッターに登場する「ホグワーツ特急」や「キングス・クロス駅の『9と4分の3番線』のホーム」を組み立てて映画のワンシーンを再現できるキット「ホグワーツ特急 コレクターズエディション」が2022年8月31日に登場しました。そんな巨大キットが編集部にやってきたので、付属品のチェックに続いて実際に動く車輪付きの「ホグワーツ特急」の機関車を作ってみます。



ホグワーツ特急™-コレクターズエディション 76405 | ハリー・ポッター™ |レゴ ® ストア公式オンラインショップJPで購入

https://www.lego.com/ja-jp/product/hogwarts-express-collectors-edition-76405



「ホグワーツ特急 コレクターズエディション」は5129個のブロックで全長118cmのホグワーツ特急を組み立てられるセットです。「ホグワーツ特急 コレクターズエディション」の内容物は、以下の記事で確認できます。



「ホグワーツ特急 コレクターズエディション」には4冊の組み立て手順書が付属しており、1冊目では機関車、2冊目では線路&炭水車、3冊目では客車、4冊目では駅のホームの作り方が解説されています。今回は1冊目の手順書に従って車輪付きの機関車を作ってみます。





「ホグワーツ特急 コレクターズエディション」にはブロックが入った小袋が45袋入っているのですが、1冊目の手順書では1~7番の番号が振られた小袋を使います。





というわけで、まずは箱から1~7の小袋を取り出しました。





組み立て手順書では小袋内のブロックの組み立て手順が番号の小さい袋から順番に記されており、「指定された小袋の中身を全部取りだす」→「手順書に沿って組み立てる」→「次の袋の中身を取り出す」という操作を繰り返していけば機関車を組み立てられます。





小袋の中には、レゴだけでなくミニフィギュアも入っています。これは「ハリー・ポッターと賢者の石」で初めてホグワーツ特急に乗り込んだ際のロンとハリーです。





百味ビーンズを売る社内販売員のミニフィギュアも入っていました。これらのミニフィギュアは別々の小袋に入っているので、小袋を開封するたびに懐かしい気分に浸れます。





というわけで、組み立て開始。まずは機関車の土台部分を作ります。





ブロックの組み合わせを間違えた場合は、付属のリムーバーを使うと、簡単にブロックを引き離せます。レゴ ブロックのブロック同士はかなり強めに組み合わさるので、ブロックを引き離す際に指や爪を痛めがち。「ホグワーツ特急 コレクターズエディション」では合計5129個ものブロックを組み立てる必要があるので、ケガを防止するためにリムーバーを積極的に使うのがオススメです。





ブロックの中には、歯車も含まれており……





こんな感じに車輪を動かすためのギアボックスを作れます。





ギアボックスは、土台の裏側に取り付けました。





その後も、手順書に従って組み立て続けて……





機関車の車体が完成しました。





次に、大量の車輪&ブロックを組み合わせて……





車輪を車体に取り付けます。





さらに、連結棒で車輪同士を連結させれば……





ホグワーツ特急の機関車の完成です。





正面には「HOGWARTS EXPRESS」という車両名称や、「5972」という車体番号が記されています。





後部にはミニフィギュアを1~2体乗り込ませられます。





車輪同士は連結棒でつながっており、本物の蒸気機関車と同様の動き方が再現されています。実際にホグワーツ特急の車輪が動く様子は、以下のムービーで確認できます。



レゴで作ったホグワーツ特急の車輪の動きはこんな感じ - YouTube





機関車の組み立てにかかった時間は、撮影時間も含めて約4時間半でした。「ホグワーツ特急 コレクターズエディション」には合計4冊の手順書が付属しており、今回作った機関車の他にも炭水車・客車・線路・駅のホームを作る必要があります。残りの車両やホームを組み立てる記事は、近日公開予定です。



