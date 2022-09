ロジクールが携帯ゲーム機「Logitech G CLOUD」を発表、フルHDディスプレイ搭載でクラウドゲームに特化

ゲーミングデバイスやPC周辺機器の製造を手がけるLogitech(ロジクール)が携帯ゲーム機「 Logitech G CLOUD 」を発表しました。「Logitech G CLOUD」はクラウドゲーム専用のゲーム機で、「Xbox Game Pass」や「GeForce NOW」といったクラウドゲームストリーミングサービスに対応しています。また、SteamLinkを介してSteamで配信されているゲームをリモートプレイすることや、Google Play Storeで配信されているムービーを再生することも可能です。 Logitech International - Logitech G Elevates Game Streaming By Unveiling Cloud First Handheld Gaming Device https://ir.logitech.com/press-releases/press-release-details/2022/Logitech-G-Elevates-Game-Streaming-By-Unveiling-Cloud-First-Handheld-Gaming-Device/default.aspx Logitech G Cloud - Handheld Gaming Console https://www.logitechg.com/en-us/products/gamepads/cloud-handheld-gaming.940-000198.html Logitechが発表した携帯ゲーム機「Logitech G CLOUD」の見た目はこんな感じ。中央に7インチのフルHDディスプレイが搭載され、ディスプレイの両側にはアナログスティックや方向キーなどがNintendo Switchと似た位置に並んでいます。

・関連記事

携帯型クラウドゲーミングデバイスを2022年中にロジクール&テンセントが発売予定 - GIGAZINE



Steamの携帯ゲーミングPC「Steam Deck」海外レビューまとめ、ハードウェアは好評も「まだ買うな」の評が相次ぐ - GIGAZINE



Microsoftが2023年にクラウドゲーミング用のデバイスを発売するとの報道 - GIGAZINE



Googleがクラウドゲームサービス「Stadia」の優先順位を下げたとの報道、ストリーミング技術の販売に注力か - GIGAZINE



「Xbox Cloud Gaming」が機器更新で性能向上、ローディングとフレームレートが改善 - GIGAZINE



GoogleがAndroidのゲームアプリをWindowsでプレイするためのエミュレーターを開発中 - GIGAZINE



2022年09月22日 10時55分00秒 in ハードウェア, ゲーム, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.