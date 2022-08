オオカミが自然の生態系をよみがえらせたというイエローストーン国立公園の伝説とは？

・関連記事

野生のオオカミがドイツで数を増やしていると報告される - GIGAZINE



犬はどこでオオカミから家畜化されたのか? - GIGAZINE



白銀世界に間欠泉が噴き上がるアメリカのイエローストーン国立公園 - GIGAZINE



イエローストーン国立公園の間欠泉・温泉にはいろいろなものが放り込まれてきた - GIGAZINE



人間最初のペットはキツネだった?1万6千年前に人間と一緒に埋葬された遺跡が発見される - GIGAZINE



2022年08月25日 08時00分00秒 in 生き物, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.