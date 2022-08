Amazonが声でゲームを操作できる「Alexa Game Control」を発表、まずはゾンビゲーム「Dead Island 2」が対応予定

・関連記事

Xbox OneからMicrosoftの音声認識アシスタント「Cortana」が消える - GIGAZINE



Alexaが亡くなった人の声を1分未満の音声から学習して模倣できるようになる - GIGAZINE



AmazonのAlexaに音声コマンドで自分自身をハックしてしまう攻撃方法「Alexa versus Alexa」が報告される - GIGAZINE



Alexaユーザーの4人に1人は最初の1週間しか使っていない - GIGAZINE



2022年08月24日 14時00分00秒 in ソフトウェア, ゲーム, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.