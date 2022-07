YouTubeの広告収益は約1兆円で成長鈍化＆Google検索関連は収益増、Google親会社・Alphabetの2022年第2四半期決算発表

by Sikander Iqbal Googleの親会社であるAlphabetが2022年第2四半期(4月~6月)の決算報告を発表しました。総売上高は698億8500万ドル(約9兆5700億円)で、前年同期比で13%増となりました。また、Google検索やGoogle広告、YouTube広告で得た収益も前年同期比で増加しましたが、YouTubeの広告収益の前年同期比が投資家の予想を下回ったことから、成長が鈍化したのではないかと指摘されています。 GOOG Exhibit 99.1 Q2 2022 - 2022Q2_alphabet_earnings_release.pdf (PDFファイル) https://abc.xyz/investor/static/pdf/2022Q2_alphabet_earnings_release.pdf Alphabet Q2 Earnings: YouTube Ad Revenue Up 4.8% to $7.34 Billion - Variety https://variety.com/2022/digital/news/youtube-q2-2022-earnings-alphabet-1235326214/ Alphabetによると、2022年第2四半期の総売上高は698億8500万ドル、営業利益が194億5300万ドル(約2兆6600億円)、当期純利益が160億200万ドル(約2兆1900億円)でした。総売上高は前年同期比で13%増(前年為替レート適用で16%増)、営業利益は前年同期比で31%増となりましたが、当期純利益は前年同期比で約14%減となりました。また、2022年第2四半期の 希薄化後EPS は1株当たり1.21ドル(約166円)でした。

・関連記事

Googleの親会社Alphabetが決算発表、YouTube失速で成長鈍化の兆し - GIGAZINE



Googleの2021年第4四半期の広告収入は前年比33%増の612億ドル(約7兆300億円)、YouTubeの広告収入は前年比25.4%増の86億3000万ドル(約9900億円)と絶好調 - GIGAZINE



YouTubeの広告収益は過去最高の8200億円超、Google Cloudも5700億円の収益 - GIGAZINE



Googleが6兆8000億円の収益で過去最高を記録、YouTubeの広告収入は7700億円でクラウド事業も着実に成長中 - GIGAZINE



Googleのクラウド事業が4000億円超の収益を記録、前年比46%増の勝因とは? - GIGAZINE

2022年07月27日 13時00分00秒 in メモ, ネットサービス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.