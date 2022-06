2022年06月06日 13時27分 ゲーム

PC版「マインクラフト」のJava&Bedrock版が6月7日にリリース、既にいずれかを所有しているユーザーは別バージョンを無料でゲット可能に



「Minecraft(マインクラフト)」にはWindows・Mac・Linuxで利用できるJava版と、Windows 10・Windows 11・Xbox One・Xbox Series S・Xbox Series X・PlayStation 4・PlayStation 5・Nintendo Switch・Fire OS/TV・Android・iOS・Windows Mobile・Samsung Gear VRで利用可能なBedrock(統合)版の2つのバージョンが存在しています。この2つのバージョンのマインクラフトをひとつにまとめた「Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC」が、2022年6月7日に発売されると発表されました。



Java & Bedrock Edition for PC is out on June 7 | Minecraft

https://www.minecraft.net/ja-jp/article/java---bedrock-edition-pc-out-june-7



「Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC」は、一度の購入でマインクラフトのJava版とBedrock版の両方のバージョンを入手できるというもの。マインクラフト公式は「Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC」について、「Windows搭載PCでバニラマインクラフトをプレイするための標準的かつ唯一の選択肢となるでしょう」と記しています。「Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC」の購入者は、友人がプレイしているバージョンのマインクラフトを起動することで、あらゆるプラットフォームでマインクラフトをプレイするユーザーとマルチプレイを楽しむことが可能となります。ただし、Java版とBedrock版を同時に起動することはできないそうです。





既にJava版もしくはBedrock版のいずれかのマインクラフトを所有しているユーザーは、6月7日以降にマインクラフトランチャーから無料で所有していない方のバージョンを入手できるようになります。ただし、マインクラフト公式は「対象となるすべてのプレイヤーに所有していないバージョンのマインクラフトを配布するために、マインクラフトランチャー上で無料で入手できるようになるまで2~3日かかる可能性がある」としています。



マインクラフトは「ハッキリ言って、Java版とBedrock版のマインクラフトはそれぞれ異なる特徴を持った別のゲームと言えます。唯一の違いは、Windows PC版のマインクラフトを購入すると、デフォルトで両方が提供されるようになり、ひとつのランチャーから両方にアクセスできるようになるということです」と記しました。