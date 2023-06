マインクラフトがChromebookに正式対応したことが発表される

Minecraft, now on Chromebook https://blog.google/products/chromebooks/minecraft/

Mojang Studios が提供するサンドボックス型ゲームの「 マインクラフト 」が、現地時間2023年6月7日に Chromebook に正式対応したことが発表されました。対応するChromebookはGoogle Play ストアからの購入が可能です。 Minecraft for Chromebook FAQ | Minecraft Help https://help.minecraft.net/hc/en-us/articles/13803752803725

2023年06月08日 10時40分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by log1r_ut

