2022年06月02日 07時00分 メモ

酔った女が人の眼球を歯で食いちぎる猟奇的事件が発生

by ashley rose,



アメリカ・ユタ州で、極端に酒に酔った女性が姉妹(姉か妹は不明)の目にかみつき、眼球の一部を食いちぎったとして逮捕されました。



Intoxicated woman arrested after police say she bit off piece of sister's eye | WLUK

https://fox11online.com/news/offbeat/intoxicated-woman-arrested-after-police-say-she-bit-off-piece-of-sisters-eye-05-31-2022-intermountain-medical-center-unified-police-department-ashleigh-sunni-mason-plastic-surgeon-brandon-moore-officer-white-claw-two-bottles-of-vodka-aggravated-assault



Woman bites her sister's eye off in drunken fight, police say

https://ksltv.com/494312/woman-bites-her-sister-eye-off-in-drunken-fight-police-say/



女性が姉妹の目にかみつく事件が発生したのは、2022年5月27日のことです。通報を受けて急行したソルトレイク郡のグレーター・ソルトレイク統合警察署のブランドン・ムーア巡査が現場に到着すると、その場にいた男性が「元妻が姉妹に目をかまれた」と証言しました。



警察の調べによると、この件で逮捕された26歳のアシュレイ・メイソン容疑者は、車に乗っている際に酒に酔って酩酊(めいてい)し、同乗中の姉妹と口論に発展。髪をつかんで左目にかみつき、一部を食いちぎったとのこと。その後、メイソン容疑者は逃走し近くの庭に隠れたところを確保されました。取り押さえられたメイソン容疑者は、ウォッカのボトル2本と発泡アルコール飲料であるWhite Clawの缶を所持していました。





地元のニュース局であるKSL TVは、「発見当初、メイソン容疑者は極度に酔っており、近所中に聞こえるほど大声で叫んでいました」と報じました。



また、ムーア巡査は報告書の中で「被害者は左目から血を流し、目の一部がまぶたの下から引きちぎられ、目の外に出ていました」と証言しています。食いちぎられたのは鼻涙管と思われますが、出血がおびただしかったため詳細はすぐには分からなかったとのこと。



駆けつけた救急隊員は、被害者の目の損傷は形成外科医の診察が必要であるため、インターマウンテン・メディカルセンターに搬送する必要があると警察に告げました。インターマウンテン・メディカルセンターは、外傷患者に最高レベルの外科的治療を施すことができる「レベルI外傷センター」の指定を受けている病院です。



逮捕されたメイソン容疑者は、女性や子どもに対するような刑が加重される暴行罪である「加重暴行」、社会の秩序を乱した「治安紊乱(びんらん)」、酒や薬物で前後不覚になり人に危害を加える「酩酊」の3つの容疑で、ソルトレイク郡の拘置所に収監されたとのことです。