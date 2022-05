2022年5月26日のヘッドラインニュース

くまのプーさんがパブリックドメインになり、早速ホラー映画に!!『Winnie the Pooh: Blood and Honey』(『くまのプーさん:血とハチミツ』)からシーン写真が解禁。ストーリーは未解禁だが、くまのプーさんのマスクを被った殺人鬼が襲い来るスラッシャームービーの様相。続報に期待!! pic.twitter.com/Dc39qKoPqk

2022年05月26日 18時04分00秒 in ヘッドライン, Posted by logc_nt

