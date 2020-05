2020年05月26日 12時51分 サイエンス

軍艦からレーザービームでドローンを撃墜するテストに成功したとアメリカ海軍が発表



テクノロジーの発達と共に無人航空機(ドローン)の軍事利用が注目を集めており、既に「チープな手作りドローンが各国の軍隊にとって脅威となっている」との指摘もあります。そんな中、アメリカ海軍のサン・アントニオ級ドック型輸送揚陸艦であるポートランド(LPD-27)が、船に搭載したレーザー兵器でドローンを撃墜したと太平洋艦隊が発表しました。



環太平洋艦隊広報の発表によるとLPD 27は2020年5月16日、艦上に設置された固体レーザー兵器である「Laser Weapon System Demonstrator(LWSD)」によるレーザー攻撃で、ドローンを撃墜するデモンストレーションに成功したとのこと。実際にLPD 27からレーザー砲が放たれる様子は、以下のムービーで見ることができます。





画面の右側には、LPD 27のシルエットが浮かび上がっています。





しばらくすると、艦上から強烈なレーザー砲が発射されました。





画面の色合いが変わるとこんな感じ。





また、レーザー砲を撃たれたドローンが撃墜される様子も、以下のムービーで確認できます。





レーザー砲が当てられているドローンは、機体が赤く燃えている模様。





しばらく飛行を続けていましたが……





数秒後、弾けるように爆散してしまいました。





LWSDはアメリカ海軍研究局が開発した高出力の固体レーザー兵器であり、レーザーシステムは軍需メーカーのノースロップ・グラマンが開発し、システムと船の統合やテストはカリフォルニア州のポート・ヒューニーメとバージニア州のダールグレンにあるアメリカ海軍水上戦センターが主導しました。高出力固体レーザー兵器のシステムレベルでの実装は、今回が初めてだそうです。



LPD 27の司令官であるケリー・サンダース大尉は、「無人偵察機や小型船に対する高度な海上試験を実施することで、潜在的な脅威に対する固体レーザー兵器システムの機能に関する貴重な情報を得ることができます」とコメントしました。





海軍の船はドローン・武装した小型ボート・敵の諜報システム・監視偵察システムなど、任務を遂行する上でこれまでより多くの脅威に直面しています。海軍は、目標に対して指向性のエネルギーを直接照射して攻撃を行う指向性エネルギー兵器が、ドローンや武装した小型ボートに対する効果的な防御策になり得ると考えているとのこと。LWSDをはじめとする海軍の兵器開発は、兵士たちが脅威に対して即座に対応可能となる利益をもたらすほか、司令官の対応オプションを増加させると主張しています。



「固定レーザー兵器システムのデモンストレーターは、ポートランドが海軍向けにテストおよび運用するユニークな機能であり、将来の兵器システムへの道を開きます。この新しく高度な機能により、私たちは海上における海軍の戦争を再定義しています」と、サンダース大尉は述べました。



