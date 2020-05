2020年05月26日 13時00分 ゲーム

バイオハザード RE:3のネメシスを「シュレック」にしてしまうMODが登場、戦慄の瞬間が狂気の仕上がりに



1999年にPlayStation向けソフトとして発売された「バイオハザード3 LAST ESCAPE」を最新技術でリメイクしたのが「バイオハザード RE:3」です。同作で登場する生体兵器・ネメシスは、主人公のジル・バレンタインをどこまでも追いかける恐怖の存在として知られていますが、このネメシスをシュレックに変身させてしまうMODが登場して話題となっています。



Shrek is far scarier than Nemesis, as this Resident Evil 3 mod shows | PC Gamer

https://www.pcgamer.com/shrek-is-far-scarier-than-nemesis-as-this-resident-evil-3-mod-shows/



Modder Makes Resident Evil 3's Nemesis Even Scarier

https://kotaku.com/modder-makes-resident-evil-3s-nemesis-even-scarier-1843655435



バイオハザード RE:3でプレイヤーを追跡し、恐怖の中に叩き込む役割を担うのがネメシスです。そんなバイオハザード RE:3における恐怖の象徴を、心優しい緑色の怪物・シュレックに変身させてしまうMODが登場しています。





MODは以下のページで無料配布されており、公開されたのは2020年5月2日で、制作者はMrMarco1003さん。記事作成時点ではバージョン1.00が配布されています。



Shrek Over Nemesis at Resident Evil 3 (2020) Nexus - Mods and community





MODを使用するとネメシスがどうなるのかは、以下のムービーを見ればよくわかります。



Resident Evil 3 Remake - Shrek Over Nemesis - YouTube





ジルが電話で「詳しく説明する時間はないんだ。とにかくそこからすぐに離れるんだ!」と説明されるシーンからムービーはスタート。





次の瞬間、爆発音と共にジルが吹き飛ばされます。





何が起きたのかと視線を上げると、そこには緑色の影が。





ハンドガンを撃ちまくりますが……





シュレックは臆することなくジルに襲いかかってきます。





逃げても逃げても追いかけてくるシュレック。





燃えさかる通路を走り抜け……





非常階段に出ました。ひと安心かと思いきや……





突如壁を突き破って襲いかかってくるシュレック。





ジルを燃えさかる建物の中に投げ入れます。





無表情なシュレックがより恐怖を演出してくれます。





なんとか逃れたかと思いきや……





どこからともなく現れるシュレック。まさに恐怖です。





自動車に乗り……





シュレックに体当たり。





さらに自動車が爆発。





しかし、まったくダメージがないかのように無表情のまま迫り来るシュレック。





まさに絶体絶命のピンチ。





「ヘイ、くそったれ!」というセリフと共に……





ロケットランチャーが撃ち込まれ、シュレックは大炎上してしまいました。





さらに、ムービー後半にはシュレックとの戦闘シーンも収録されています。





ヒザをつくシュレック。





最後は体中を燃やしながら水の中にダイブ。





海外ゲームメディアのPC Gamerは「ネメシスよりもはるかに恐ろしい」とMODを紹介しており、同じく海外ゲームメディアのKotakuも「他の間抜けなMODとは異なり、MODのシュレックは本当に不気味です」と記しています。