2021年05月26日 20時00分 サイエンス

ウォーキングではない「日常生活の中の歩行」にも寿命を延ばす絶大な効果があることが明らかに



「毎日よく歩く人ほど死亡リスクが低い」ということが最新の研究により明らかになっているように、ウォーキングが健康に良いことはさまざまな研究により示されてきました。最新の研究では、時々行う程度のウォーキングであっても、寿命を延ばすには十分な効果を発揮することが示されています。



Sporadic Step Accumulation And All-cause Mortality In The Women’S Health Study: Do All Steps Count?

https://www.abstractsonline.com/pp8/?_ga=2.116728134.1708350944.1621260861-78844285.1609356599#!/9319/presentation/38



Even Random, Sporadic Bursts of Walking Are Linked to Living Longer, Scientists Find

https://www.sciencealert.com/even-random-sporadic-bursts-of-walking-are-linked-to-living-longer-scientists-find



ウォーキングと寿命の間にははっきりとした関係があり、これまでの研究により1日の歩数が多いほど長生きすることなどが明らかになっています。そのため、1日の歩数や歩行距離は重要な指標になると考えられてきました。これまでは被験者の1日の歩数や歩行距離を正確に測定することが困難でしたが、ウェアラブルデバイスの台頭により、さまざまな体の動きを正確に測定可能になり、ウォーキングに関する研究もはるかに進むようになったそうです。



ノースカロライナ大学チャペルヒル校の疫学研究者であるクリストファー・ムーア氏は、「ここ十数年の技術的な進歩により、短時間のアクティビティも測定できるようになりました」「ウェアラブルデバイスの助けを借りることで、より多くの研究が、どんな種類の動きであっても、座ったままでいるよりは健康的であることが明らかになっています」と語りました。





そんなムーア氏は、仲間の研究者と共に1990年代にスタートした「Women's Health Study」という4万人のアメリカ人女性を対象とした追跡調査データおよび、2011年から2015年までの5年間で週に4~7日間のウォーキングを行った被験者1万6732人を対象に、歩数や歩行距離をまとめたデータの2つを分析するという研究を行いました。なお、被験者は全員60歳以上で、平均年齢は72歳。2019年の調査終了までに、804人の被験者が亡くなっています。



Women's Health Studyのデータを分析したところ、より多く歩く人がより長生きする傾向にあることが明らかになりました。過去の同様の研究でも、1日に約4400歩を歩く被験者グループは、1日2700歩しか歩かない被験者グループよりも有意に低い死亡率を持つことが判明しています。



さらに、ムーア氏ら研究グループは「散発的な歩行(階段を上る、車まで歩くなど、日常生活で生じる歩行)」と「10分以上の歩行(ウォーキングやジムでのトレーニングといった、計画的な運動など)」の2つにカテゴリ分けし、データを分析。各カテゴリが寿命に与える影響を分析したところ、散発的な歩行であっても健康状態や寿命に重要な貢献をしていることが明らかになっています。





「10分以上の歩行」の歩数が多い少ないにかかわらず、「散発的な歩行」の歩数が多い女性は、少ない女性よりも長生きする傾向にあることが明らかになりました。ただし、その効果は1日の歩数が約4500歩を超えると横ばいになるとのことです。



それでも、「散発的な歩行」の歩数が4500歩未満の場合、歩数が増えるごとに寿命が長くなっており、1日当たりの「散発的な歩行」の歩数が1000歩増えると、被験者の死亡率は約28%も減少したそうです。



もちろん「10分以上の歩行」も重要です。1日当たりの「10分以上の歩行」の歩数が2000歩を超える場合、そうでない女性よりも死亡率が約32%も低くなることが明らかになっています。





なお、ムーア氏らの研究は2021年5月の第4週にアメリカ心臓協会の会議で発表されたばかりで、ピアレビュー前の研究論文です。