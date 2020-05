80億件以上もの「インターネットの利用ログ」を含んだデータベースが流出

タイの最大手通信企業であるAdvanced Info Service(AIS)が、データベースに登録されている80億件以上・計4.7TBにもわたるインターネット利用記録を流出させていたことが判明し、急きょデータベースをダウンさせたと報じられています。 Thai Database Leaks 8.3 Billion Internet Records https://rainbowtabl.es/2020/05/25/thai-database-leaks-internet-records/ AIS plays down 8.3bn-record leak https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1924012/ais-plays-down-8-3bn-record-leak A massive database of 8 billion Thai internet records leaks | TechCrunch https://techcrunch.com/2020/05/24/thai-billions-internet-records-leak/ セキュリティ研究者のジャスティン・ペイン氏は、AISの子会社であるAdvanced Wireless Network(AWN)が管理するデータベースがインターネット上に公開されていることに気づいたとのこと。調査の結果、データベースは2020年5月1日に公開され、一般からもアクセス可能になっていたことがわかりました。 このデータベースには2020年5月21日時点で83億3618万9132個のドキュメントが格納されていました。このドキュメントは2020年4月30日20時から5月7日7時までの、およそ33億7000万件にわたる DNSクエリ のログと約50億行もの NetFlow ログが記録されていました。AWNはこれらのログデータを視覚的に閲覧できるツールを使用していたため、「誰がいつどこにアクセスしているのか」という情報が誰にでも理解できる形でオンライン上に公開されていたということになります。

2020年05月26日 10時50分00秒 in セキュリティ, Posted by log1i_yk

