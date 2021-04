15億台超のiPhoneやMacに電話番号やメールアドレスが流出する脆弱性があるとセキュリティ研究者が指摘

Apple端末間で手軽に写真や動画ファイルを共有できる「 AirDrop 」には、セキュリティ上の脆弱性が存在しており、電話番号やメールアドレスが見知らぬ人にするとダルムシュタット工科大学の研究チームが報告しています。 Apple AirDrop shares more than files – Computer Science – Technical University of Darmstadt https://www.informatik.tu-darmstadt.de/fb20/ueber_uns_details_231616.en.jsp 写真や動画といったデータをApple端末間で簡単に送受信できるのがAirDropです。AirDropでデータのやり取りをできる相手は、デフォルトではユーザーが連絡先を知っている相手のみに限定されていますが、「どの端末が連絡先を知っている相手のものなのか」を調べるために、Apple端末間では相互認証メカニズムが動作し、どの端末が知り合いのものであるかを識別します。 ダルムシュタット工科大学で暗号化およびプライバシー関連の研究を行う ENCRYPTO という研究チームによると、このAirDropの相互認証メカニズムには深刻なプライバシー関連の脆弱性が存在するそうです。

2021年04月24日 18時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, セキュリティ, Posted by logu_ii

