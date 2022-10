Amazonがプライム・ビデオの視聴習慣情報が詰まった内部サーバーを間違って公開してしまう

テクノロジー関連のスタートアップがセキュリティ不備が原因でインターネット上に存在する大量のデータを流出させてしまうというケースがままありますが、データの流出に陥るのはスタートアップだけでなく、Amazonのような大企業でさえ間違いを犯すことがあります。セキュリティ研究者の Anurag Sen 氏が、インターネット上でアクセス可能なAmazonの内部サーバーに保存されているプライム・ビデオの視聴習慣情報が詰まったデータベースを発見したと報告しました。 Amazon accidentally exposed an internal server packed with Prime Video viewing habits | TechCrunch https://techcrunch.com/2022/10/27/amazon-prime-video-server-exposed/

2022年10月28日 10時25分00秒 in ネットサービス, Posted by logu_ii

