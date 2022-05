中国政府が「18歳未満が22時以降にライブ配信を見ること」を禁止へ

Kids 'Tipping' Streamers, Watching After 10pm Banned In China https://kotaku.com/china-livestream-gamers-gaming-tip-tips-banned-outlawed-1848898084 中国全土のテレビ・ラジオ・新聞・出版社を管理・規制する 国家新聞出版広電総局 は、各プラットフォームは未成年のユーザーが保護者の同意なしに配信者に情報を提供したり、配信者として活動したりするのを阻止することに努めるべきだと述べています。 ロイターによれば、未成年ユーザーの利用規制をまとめると以下の2点になるとのこと。 ・18歳未満の視聴者は、ライブ配信中に配信者へお金を送る「投げ銭」ができなくなる。 ・18歳未満のアカウントでライブ配信を視聴している場合、22時以降はすべてのライブ配信にアクセスできなくなる。

中国政府が、近年急成長するライブ配信サービスに対する 規制強化 の一環として、18歳未満の利用に関する管理を強化することを各ライブ配信プラットフォームに命じたと報じられています。 China orders livestreaming platforms to step up oversight of underage users | Reuters https://www.reuters.com/world/china/china-bar-minors-tipping-livestreamers-2022-05-07/

