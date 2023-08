子どものスマートフォン使用時間を1日最大2時間に制限する法案が中国で検討中

China floats two-hour daily limit of smartphone screen time for kids https://www.cnbc.com/2023/08/02/china-floats-two-hour-daily-limit-of-smartphone-screen-time-for-kids.html 中国では2021年以降「 未成年者の週3時間以上のオンラインゲームを禁止する規則 」の制定や「 未成年者が22時以降にライブ配信を見ることの禁止 」など、未成年者がインターネットに依存することを抑制する風潮が高まっています。 「週3時間以上のオンラインゲームを禁止」する規則が登場、ゲームが許されるのは1日1時間×3日のみ - GIGAZINE

China considers limiting kids' smartphone time to two hours per day | Engadget https://www.engadget.com/china-considers-limiting-kids-smartphone-time-to-two-hours-per-day-134708060.html

2023年08月03日 10時42分00秒 in モバイル, ネットサービス, Posted by log1r_ut

