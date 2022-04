macOSがM1シリーズ搭載端末で計算処理性能と省電力性能を両立している仕組みとは？

Appleが開発したSoC「M1シリーズ」はMacBookシリーズやiMac、iPadなどのApple製デバイスに搭載されており、計算処理性能と省電力性能を両立していることから高く評価されています。そんなM1シリーズの処理割り当ての仕組みについて、Apple関連の情報を多く取り扱うサイトであるThe Eclectic Light Companyが解説しています。 How macOS manages M1 CPU cores – The Eclectic Light Company https://eclecticlight.co/2022/04/25/how-macos-manages-m1-cpu-cores/ 以下の図は、Intel製CPU「Intel Xeon W」を搭載したマシンで計算処理を実行した際のCPU使用率を示したもので、縦軸がCPU使用率、横軸が時間を示しています。図を見ると、仮想コアを含む16個のコア全てが同程度使われていることが分かります。

2022年04月30日 10時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア

You can read the machine translated English article here.