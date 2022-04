ネガティブシンキングをやめる7つの方法

人生のさまざまな場面でつい後ろ向きに物事を考えてしまうネガティブシンキングは、 時にポジティブな影響をもたらす こともありますが、多くの人は「ネガティブシンキングをやめたい」と考えているはず。そんなネガティブシンキングをやめる上で役立つ「7つの方法」について、臨床心理学者のモニカ・ジョンソン博士が解説しています。 7 Ways To Stomp Out Negative Thinking https://www.quickanddirtytips.com/health-fitness/mental-health/negative-thinking ◆1:ネガティブシンキングのパターンを特定する ネガティブシンキングをやめたいと思っている場合、まずは「自分の中にどういうネガティブシンキングのパターンがあるのか」を特定することが有益です。どういったパターンがあるのかを理解しておくことで、ネガティブシンキングに陥りやすいパターンが現れた際に自覚し、このパターンが自分の判断や感情に及ぼす影響を考えて、ネガティブシンキングに陥るのを回避しやすくなるとジョンソン氏は述べています。 ◆2:自分の思い込みをしっかり検証する ジョンソン氏は、「人間には自分の考えを疑いもなく事実として受け入れる傾向があります」と指摘し、ネガティブシンキングに陥らないようにするには自分の思考をしっかり検証することも有効だと主張しています。たとえば、「私はいつも失敗ばかりだ」と考えてしまう人は、自分が失敗しなかったケースを探してみるべきだとのこと。もし1回でも成功したことがあるならば、「私はいつも失敗ばかりだ」という考えは間違っていることになり、「私は時々失敗することもある」「今回はうまくいかなかった」という風に、ネガティブシンキングを和らげることができるとのこと。 もちろん、「私は時々失敗することもある」「今回はうまくいかなかった」も素晴らしいポジティブシンキングとは言えないものの、「常に失敗する」という思考よりは大幅に気が楽になります。自分の思考を無条件で受け入れるのではなく、事実なのかどうかを検討する習慣を身に付けることは、ネガティブシンキングから自由になるためのステップです。

2022年04月30日 09時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

