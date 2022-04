エネルギー産業用システムを標的にした新たなマルウェア「Pipedream」が発見されたとアメリカ政府が警告

アメリカの国土安全保障省(CISA)、国家安全保障局(NSA)、連邦捜査局(FBI)、エネルギー省(DOE)が共同で発表したサイバーセキュリティアドバイザリーで、液化天然ガス(LNG)の生産施設などで使われる産業用システムを乗っ取るためのマルウェア「 Pipedream 」が発見されたと警告しています。 APT Cyber Tools Targeting ICS/SCADA Devices | CISA https://www.cisa.gov/uscert/ncas/alerts/aa22-103a CHERNOVITE’s Pipedream Malware Targeting Industrial Control Systems (ICS) | Dragos https://www.dragos.com/blog/industry-news/chernovite-Pipedream-malware-targeting-industrial-control-systems/ US warns of govt hackers targeting industrial control systems https://www.bleepingcomputer.com/news/security/us-warns-of-govt-hackers-targeting-industrial-control-systems/ このPipedreamは、モジュール式のアーキテクチャを持ち、攻撃者は標的となるデバイスに対して高度に自動化されたエクスプロイトを実行できるとのこと。標的となっているのはエネルギー関連の産業施設で使われている制御システムで、特にLNGの生産施設が最大の標的であると予想されています。

・関連記事

アメリカがロシアKGB後継組織の職員3人を原子力発電所など重要インフラに対するハッキングで起訴 - GIGAZINE



ウクライナがエネルギー施設へのサイバー攻撃をESETとMicrosoftの助けを借りて阻止、マルウェア「Industroyer」の亜種を確認 - GIGAZINE



ロシアによるウクライナへのサイバー攻撃が控えめだというのは本当か? - GIGAZINE



Android端末のルート権限を一瞬で奪取するムービーが公開される、Linuxの脆弱性「Dirty Pipe」を用いた攻撃が現実的に - GIGAZINE



ロシアの侵略前からウクライナのサイバー防衛のための極秘ミッションをアメリカが進めていたことが明らかに、すでに100万人の命を救ったとも - GIGAZINE

2022年04月14日 12時42分00秒 in セキュリティ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.