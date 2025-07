SharePointのゼロデイ脆弱性をLinen TyphoonとViolet Typhoonという2つの中国国家レベルのハッカー集団が悪用しているのをMicrosoftが確認

Microsoftのサービス「 SharePoint 」にゼロデイ脆弱(ぜいじゃく)性があり、中国のハッカー集団に悪用された痕跡があったことがわかりました。数十の組織が既に影響を受けています。 Disrupting active exploitation of on-premises SharePoint vulnerabilities | Microsoft Security Blog https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2025/07/22/disrupting-active-exploitation-of-on-premises-sharepoint-vulnerabilities/ SharePoint 0-day uncovered (CVE-2025-53770) https://research.eye.security/sharepoint-under-siege/ Google, Microsoft say Chinese hackers are exploiting SharePoint zero-day | TechCrunch https://techcrunch.com/2025/07/22/google-microsoft-say-chinese-hackers-are-exploiting-sharepoint-zero-day/ GoogleとMicrosoftのセキュリティ研究者が、なりすましを可能にする脆弱性「CVE-2025-49706」とリモートコード実行の脆弱性「CVE-2025-49704」を発見しました。

2025年07月23日 21時00分00秒 in ネットサービス, セキュリティ, Posted by log1p_kr

