「新10秒ごはん」とアピールする日清食品の栄養満点飲料「栄養完全メシ RAPID SHOT」は一体どんな味なのか飲んでみたよレビュー

・関連記事

カップヌードルの汁なし版で栄養バランスも完璧な「完全メシ 汁なしカップヌードル」試食レビュー、トムヤムクン味の「完全メシ トムヤムライス」もあるよ - GIGAZINE



パスタを栄養満点の完全食に変えるパスタソース「完全メシ パスタソース 濃厚ボロネーゼ」&「完全メシ パスタソース 濃厚ナポリタン」試食レビュー - GIGAZINE



栄養素とおいしさのバランスを追求した「完全メシ 日清焼そばU.F.O. 濃い濃いラー油マヨ付き醤油まぜそば」はどんな味がするのか実際に食べてみた - GIGAZINE



濃厚ソースがもっちり細麺と相性抜群でジャンキーながら栄養バランスも考えられた「完全メシ 日清焼そばU.F.O. 濃い濃い屋台風焼そば」食べてみた - GIGAZINE



普通のあんぱんと思いきやタンパク質&ビタミン豊富な完全栄養食「完全メシ あんぱん」試食レビュー - GIGAZINE



手軽に栄養バランス完璧な食事を実現できる日清食品「完全メシ」は豚のうま味爆発ラーメンや本格欧風カレーなど味の妥協一切なし - GIGAZINE



2025年07月23日 20時00分00秒 in 試食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article Nissin Foods' nutritious drink 'Nutr….