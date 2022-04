2022年04月14日 13時00分 メモ

ブラジル軍が「バイアグラ3万5000錠とペニス用インプラント60個を公費で買った」として非難の的に



ブラジル軍が、勃起不全治療薬「バイアグラ」としても用いられることが多いシルデナフィルの錠剤や、ペニスに埋め込むインプラントを公費で買い込んでいるとの疑惑が報じられています。



ブラジルの下院議員であるエリアス・バス氏は2022年4月11日に、ブラジル陸軍がシルデナフィル25mg錠と50mg錠を合計3万5320錠購入したことを発表しました。2020年以降8回実施された軍の入札では、海軍にシルデナフィル2万8320錠、陸軍に5000錠、空軍に2000錠が納入されていたとのこと。バス氏はさらに、3つの異なる軍病院が5万レアルから6万レアル(約133万円から約160万円)する「膨張式のシリコン製ペニス用インプラント」を合計60個購入していたことも明かしました。



バス氏は発表声明の中で、国防総省に対し購入目的の説明を要求。「ボルソナロ政権がなぜバイアグラを買うために公費を使い、しかも大量購入しているのかには理解しがたいものがあります。全国の医療機関では、インスリンなどの慢性疾患の患者に提供する医薬品がしばしば不足しているのに、軍隊には何千錠ものバイアグラが納められています。ブラジル社会には、これについての説明を受ける権利があるでしょう」と述べて非難しました。





これに対し、海軍と空軍は「肺動脈性肺高血圧症の治療薬として購入したものです」と反論しました。また、60個購入されたというインプラントについても、3つしか購入していないとしています。



しかし、ブラジル呼吸生理学学会で呼吸器科コーディネーターを務めているベロニカ・アマド氏は、「シルデナフィルは、肺動脈性肺高血圧症の治療としては20mg単位で、8時間ごとに20mgから最大で80mg処方されます。25mg単位というのは、通常とは異なる投与量であり、推奨される投与量を上回るかまたは下回っています」と述べて、呼吸器疾患の治療に用いる分量としては不自然であるとの見方を示しました。また、肺動脈性肺高血圧症が女性に多く、男性では比較的まれなことも指摘されています。



この疑惑について、インターネット上からは政権に対する怒りの声が上がりました。ブラジルの下院議員のVivi Reis氏はTwitterに、「バイアグラにハゲ薬と来て、今度はペニスのインプラント。誰がどんな性生活を送ろうとも自由ですが、そのために公金を使うのは犯罪です。私たちは、ボルソナロがブラジルを乱交会場にすることを許しません」と投稿しています。



Viagra, remédio pra calvície e, agora, prótese peniana. Todo mundo é livre pra ter o fetiche que quiser. Mas com dinheiro público é crime. Vamos cobrar a devida apuração e responsabilização. Nosso mandato não vai deixar que Bolsonaro transforme o Brasil numa esbórnia. — Vivi Reis (@vivireispsol)



また、ブラジルの風刺サイトなどには「この薬は、軍が民主主義をさらに激しく侵すためのものでしょう」といった書き込みや、「ボルソナロに対する軍の支持率が盛り上がっているのは、これが理由だったわけですね」と、ボルソナロ政権と軍との密接な関係をからかう書き込みもあったとのことです。