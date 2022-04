Appleが「マクロ写真コンテスト」の結果を発表、iPhoneのカメラ性能をフルに発揮した美麗マクロ写真がズラリ

iPhone 13 ProとiPhone 13 Pro Maxのマクロ機能で撮影された写真のみを対象としたコンテスト「 Shot on iPhoneマクロ写真撮影チャレンジ 」の結果を2022年4月13日に発表しました。上位入賞者の写真を見ると、「iPhoneならばこんな写真も撮れるのか」と驚かされます。 Apple、Shot on iPhoneマクロ写真撮影チャレンジの受賞作品を発表 - Apple (日本) https://www.apple.com/jp/newsroom/2022/04/apple-unveils-the-best-photos-from-the-shot-on-iphone-macro-challenge/ 今回の写真コンテスト「Shot on iPhoneマクロ写真撮影チャレンジ」は、Appleが2022年1月25日~2月17日に応募していたもの。iPhone史上初となる最短焦点距離2センチメートルというマクロモードを備えたiPhone 13 ProとiPhone Pro Maxの性能をアピールする目的のコンテストで、入賞者はInstagramなどのApple公式アカウントで作品が広く公開されるほか、Apple Store直営店、Appleが実施する各種デジタル広告に作品が採用されることもあるという話でした。

