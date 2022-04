2022年04月07日 14時00分 サイエンス

AirTag悪用の3分の1は「女性へのストーカー」でその半分は元彼・夫・上司が犯人だと警察の記録で判明



Apple製の落とし物トラッカー「AirTag」に言及した警察の記録150件のうち、50件が女性のストーカー被害に関するものだったことが、IT系ニュースサイト・Motherboardの調査により判明しました。



Police Records Show Women Are Being Stalked With Apple AirTags Across the Country

https://www.vice.com/en/article/y3vj3y/apple-airtags-police-reports-stalking-harassment



AirTagは、Bluetoothの通信を利用して落とし物の場所を見つけたり、音を出して探しやすくしたりできるAppleの落とし物トラッカーです。しかし、AirTagには「身に覚えがないAirTagが車の前輪に取り付けられていた」との報告や、「スピーカーを外して自動的に音を出す防犯機能を無効化した『サイレントAirTag』が出回っていて、ストーキングに悪用されるおそれがある」といった指摘もあります。



音が鳴らないように細工した「サイレントAirTag」が出回っている、ストーキングに利用される懸念も - GIGAZINE





そこでMotherboardは、アメリカの8つの警察署から得られた捜査記録を元に、AirTagが悪用された事例を集計しました。その結果、AirTagに言及されている調書150件のうち、3分の1に当たる50件が「身に覚えのないAirTagで自分の居場所が追跡されている」という通報のものでした。さらに、そのうち25件は、パートナーや夫、上司など身近な男性が強く疑われるケースだったとのこと。



女性らは、現在付き合っているか過去に親密な間柄だったパートナーが、AirTagを使って自分にストーカー行為や嫌がらせをしていると警察に通報への通報で訴えていました。



例えばある事例では、女性が元パートナーに車のタイヤを切られたり、車内にAirTagを取り付けられたと警察に通報していました。犯人が元パートナーだとされているのは、暴行の前科がある元パートナーが、いつも同じ時間帯に同じ場所に現れるので、車に取り付けられたAirTagの情報を元に行動していることが分かったからだとのこと。





また別の事例では、女性が家を出る度に車の中から音がするので、音の出どころを探したところAirTagが発見されました。これを女性が元パートナーに突きつけたところ、元パートナーは「女性が浮気をしているかどうかを確認するためにAirTagをつけた」と認めたとのことです。



女性の多くは、身の危険を感じていたと話しています。例えば、ある女性は裁判所による保護命令が出ている男性から電話で嫌がらせを受けて警察に通報しました。そして、駆けつけた警察官の前で女性が電話を取ったところ、男性が身体的危害を加えると脅迫する瞬間が捉えられたそうです。





AirTagを悪用したストーカー行為などの加害者は、元パートナーばかりではありませんでした。例えば、交際中の男性や結婚している配偶者からストーカー行為を受けていて、AirTagのことを問い詰めたら暴力を振るわれた女性もいました。



なお、150件の中には、元パートナーの女性がAirTagで自分を追跡しているという男性からの通報も1件ありました。



プライバシー擁護団体のThe Surveillance Technology Oversight Project(STOP)でエグゼクティブディレクターを務めているAlbert Fox Cahn氏は、Motherboardに対し「ストーカー行為やストーキング用ツールは以前からありましたが、AppleはAirTagの発売により、ストーカーによるターゲットの追跡をこれまでより安価で簡単なものにしてしまいました」と話しました。