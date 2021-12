2021年12月06日 10時36分 セキュリティ

Apple製落とし物トラッカー「AirTag」が車泥棒に利用されている実態を警察が報告、対策方法は?



Appleが開発した落とし物トラッカー「AirTag」はAppleデバイスと連携して紛失物の位置情報を追跡できる小型デバイスで、盗難された車の奪還に役立った事例が報告されるなど、世界中で紛失物の捜索に役立っています。しかし新たに、「AirTagが自動車泥棒に利用されている」という報告がカナダの警察によって発表されました。



VEHICLE THEFT WARNING AND PREVENTION TIPS

https://www.yrp.ca/en/Modules/News/index.aspx?feedId=eec058e4-5b49-437f-89cd-d222d7465de7&newsId=167fa5b3-3583-431d-8cc0-91e49aee3bff



Apple AirTags being used by thieves to track high-end cars to steal | Ars Technica

https://arstechnica.com/cars/2021/12/apple-airtags-being-used-by-thieves-to-track-high-end-cars-to-steal/



AirTagはAppleが2021年4月に発表した落とし物トラッカーで、指先でつまめるサイズの本体を大事な物品に取り付けるだけで位置情報を追跡できるデバイスです。AirTagがどのように動作するデバイスなのかは、以下のレビュー記事で詳しく解説しています。



Appleの音を鳴らしたり方向を示したりして落とし物を見つける手助けをしてくれる「AirTag」を使ってみた - GIGAZINE



上述の通り、AirTagは簡単に位置情報を追跡できることからストーカー行為などに悪用される可能性が指摘されており、AppleはAirTagのアラート機能の調整などのプライバシー保護機能強化に取り組んでいます。



そんな中、AirTagが自動車泥棒によって利用されている実態をカナダのヨーク地域を管轄する警察組織のYork Regional Policeが報告しました。警察によると、2021年9月以降にAirTagを用いた自動車泥棒が5件発生したとのこと。当該事件では「対象車両がショッピングモールなどの公共の場所に駐車されている際にAirTagを見つけにくい位置に取り付け、自動車の位置を追跡して被害者の住居で盗む」という手口が使われていました。





警察は「自動車泥棒は新しい手口を開発し続けており、車両の盗難の数は増え続けています」と述べ、以下のような盗難対策を呼びかけています。



・施錠可能な車庫に駐車する

・ハンドルロックを利用する

・車両診断ポートへのアクセスをブロックする

・高品質の監視カメラを購入し、適切に設置する

・車両を定期的に点検し、追跡デバイスの存在に気づいたら警察へ連絡する



なお、AirTagには「AirTagの持ち主がAirTagから離れて時間が経過すると警告音が鳴る」「自身のものと異なるApple IDと紐付いたAirTagが近くに存在する場合に、Appleデバイスに通知を送信する」といった機能が搭載されています。また、通知受信用のAndroidアプリ開発計画も存在しており、「他人のAirTagに追跡される」という事態を防ぐ取り組みが進んでいます。