ガールフレンドをストーキングするために車のタイヤにApple Watchを取り付けたとして男性が逮捕される

Man arrested for tracking car by attaching Apple Watch to a wheel | AppleInsider https://appleinsider.com/articles/22/03/27/man-arrested-for-tracking-car-by-attaching-apple-watch-to-a-wheel 29歳のウェルチはガールフレンドの自動車にApple Watchを取り付けたという罪で起訴され、2022年3月25日(金)に逮捕されました。被害者女性は警察に対して、「ウェルチが何度も殺すと脅しをかけてきた」と語っています。

アメリカ・テネシー州ナッシュビルで、ローレンス・ウェルチという名前の29歳の男性がガールフレンドの自動車のタイヤにApple Watchを取り付けて位置情報を追跡するという事件が発生し、男性は逮捕されました。 Man arrested for attaching Apple Watch to girlfriend’s car https://www.wsmv.com/2022/03/27/man-arrested-attaching-apple-watch-girlfriends-car/

