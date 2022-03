臨床心理士が教える「生きづらさ」を解消するために捨てるべき5つの神話

人は誰しもなんからの信念や固定観念を持っていますが、そうしたものの中には知らないうちに自分を束縛してしまう思い込みもあります。人付き合いをぎくしゃくさせたり、息苦しさの元になったりする「人間関係を妨げる神話」を、心理学の専門家が5つにまとめて解説しました。 5 Myths that are Hindering your Relationships https://www.quickanddirtytips.com/health-fitness/mental-health/relationship-myths-schema ニューヨークで活躍する臨床心理士のモニカ・ジョンソン氏によると、人は多かれ少なかれ何らかの信念を持って生きていますが、その中には人間関係の妨げになる間違った信念も少なくないとのこと。ジョンソン氏は、こうした「真実ではないにもかかわらず多くの人が信じ込んでしまっている神話」とその解消方法を、次の5つ紹介しました。 ◆1:自分には欲しいものを手に入れる資格はない 何かを手に入れたいと感じるのは自然な感情のはずですが、自分はそれにふさわしくないという観念に縛られると何かを始める前から諦めてしまうことになります。ジョンソン氏は、こうした考えから脱出する方法を、次の2つ提案しました。 1つ目は、過去に目を向けて「何がこの考え方の原因になってしまったのか」を探ることです。典型的な例としては、子ども時代の親の言動や交友関係、苦い恋愛経験の思い出などが挙げられます。もし自分だけの力で原因を見つけることができない場合は、セラピストの力を借りるのも一考とのこと。 2つ目は、現在の自分に向けて「誰かのため何かをしてあげるのは大切なこと?」と自問してみることです。ほとんどの人はこの質問に「イエス」と答えますが、ジョンソン氏は「その『誰か』に自分を含めない理由はないはず」と指摘。他人を思いやるのと同じように自分自身も思いやることで、やましさを感じることなく自分の欲求を満たすことができるとアドバイスしました。

・関連記事

人生を円滑に送るために知っておきたい「ネットワーク効果」と、優れた人間関係を築くための「人生の岐路」とは? - GIGAZINE



オンラインで人間関係を構築するための「5つの方法」とは? - GIGAZINE



職場で受けるストレスからの「回復力」を高める4つの方法とは? - GIGAZINE



人間関係を終わらせようと一切のつながりを断つ「ゴースト」はなぜ生まれるのか? - GIGAZINE



人間関係を破壊せずにフィードバックを行うにはどうすればよいのか? - GIGAZINE



「共感」によって人間関係をうまくいかせるという方法 - GIGAZINE

2022年03月05日 20時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.