10年以上にわたり偽の証拠でターゲットを犯罪者に仕立て上げてきたハッカー集団「ModifiedElephant」が特定される

アメリカのセキュリティ企業であるSentinelOneが2022年2月9日に、少なくとも10年以上にわたり、インドの人権活動家やジャーナリストを犯罪者に仕立て上げてきたハッカー集団である「 ModifiedElephant 」に関するレポートを発表しました。 ModifiedElephant APT and a Decade of Fabricating Evidence - SentinelOne https://www.sentinelone.com/labs/modifiedelephant-apt-and-a-decade-of-fabricating-evidence/ Hacking group 'ModifiedElephant' evaded discovery for a decade https://www.bleepingcomputer.com/news/security/hacking-group-modifiedelephant-evaded-discovery-for-a-decade/ 今回発表された「ModifiedElephant」は、特定のグループのシステムに犯罪の証拠となるような偽造ファイルを仕込む工作を行っているとされるハッカー集団です。その手口は、当初は「ファイル名.pdf.exe」というような二重拡張子がついたファイルを送りつけるという非常にシンプルなものでした。

2022年02月14日 11時25分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1l_ks

