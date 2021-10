Googleがイラン政府系ハッカー組織について公式警告を発表

・関連記事

Microsoftが「ロシア・中国・イランのハッカー組織から大統領選がサイバー攻撃を受けている」と報告 - GIGAZINE



イランはアメリカの専門家からハッキング技術を学んでいるとの証言 - GIGAZINE



NSAやFBIが「ロシア政府のハッカーが世界の政府機関や民間機関に攻撃を仕掛けている」と公式警告を発する - GIGAZINE



ロシア政府系ハッカー集団「ファンシーベア」が未発見のLinuxマルウェアツール「Drovorub」で国家安全保障を脅かしているとFBI・NSAが警告 - GIGAZINE



2021年10月15日 11時17分00秒 in セキュリティ, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.