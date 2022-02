マルチバースを救うために最強の魔術師が奮闘する「ドクター・ストレンジ／マルチバース・オブ・マッドネス」予告編公開

・関連記事

マルチバースでもう1人の自分と相対する「ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス」の特別映像が全世界同時解禁 - GIGAZINE



「スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム」が公開初週で約670億円の興行収入を記録 - GIGAZINE



バットマンとただならぬ関係の女怪盗・キャットウーマンが登場する「THE BATMAN-ザ・バットマン-」予告編が公開中 - GIGAZINE



2022年02月14日 11時27分00秒 in 動画, 映画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.