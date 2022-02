磯光雄監督にアニメ『地球外少年少女』についてインタビュー、「いかに没入できるか」を大事にした作品作り

そして、後編公開の2022年2月11日から前編・後編のBlu-ray&DVDが劇場で発売されます。価格はBlu-rayが各税別8000円、DVDが各税別7500円で、前編にはインタビューで磯監督が言及していた第1話のコンテ集、後編には第6話のコンテ集が付属します。 ◆作品情報 ・スタッフ 原作・脚本・監督:磯光雄(「電脳コイル」) キャラクターデザイン:吉田健一(「交響詩篇エウレカセブン」シリーズ、「ガンダム Gのレコンギスタ」他) メインアニメーター:井上俊之(「電脳コイル」、「GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊」他) 美術監督:池田裕輔 色彩設計:田中美穂 音楽:石塚玲依 音響監督:清水洋史 制作:Production +h. 配給:アスミック・エース/エイベックス・ピクチャーズ 製作:地球外少年少女製作委員会 主題歌:春猿火「Oarana」(KAMITSUBAKI RECORD) 作詞・作曲:Vincent Diamante ・キャスト 相模登矢:藤原夏海 七瀬・バイコヌール・心葉:和氣あず未 筑波大洋:小野賢章 美笹美衣奈:赤﨑千夏 種子島博士:小林由美子 那沙・ヒューストン:伊瀬茉莉也 ほか ・上映劇場 東京:新宿ピカデリー、MOVIX亀有、立川シネマシティ 神奈川:川崎チネチッタ 千葉:京成ローザ⑩ 埼玉:MOVIXさいたま 愛知:ミッドランドスクエアシネマ 大阪:なんばパークスシネマ 兵庫:MOVIXあまがさき 京都:MOVIX京都 公式サイト: https://chikyugai.com/ 公式Twitter: @Chikyugai_BG ©MITSUO ISO/avex pictures・地球外少年少女製作委員会

2022年02月04日 20時00分00秒 in インタビュー, 動画, 映画, アニメ, Posted by logc_nt

