特別総集編『「宇宙戦艦ヤマト」という時代 西暦2202年の選択』上映日決定、新作カット・新録ナレーションを織り交ぜリビルド

『宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち』全26話を再構成した『 「宇宙戦艦ヤマト」という時代 西暦2202年の選択 』が、2021年1月15日(金)から劇場上映となることが発表されました。Blu-ray 特別限定版の販売、およびデジタルセル版の配信も同じく2021年1月15日(金)からスタートします。 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち https://yamato2202.net/ 『「宇宙戦艦ヤマト」という時代 西暦2202年の選択』は、2019年10月14日に開催されたコンサートイベント『「宇宙戦艦ヤマト2202」コンサート2019 ソノ・トキ・キミ・ト ―Close to you tonight―』の中で制作決定と劇場上映予定が発表されました。

2020年09月25日 12時00分00秒 in 映画, アニメ, Posted by logc_nt

