「もう大人たちには期待しない。」新生ヤマトが旅立つ「宇宙戦艦ヤマト2205　新たなる旅立ち」予告映像公開

・関連記事

『「宇宙戦艦ヤマト」という時代 西暦2202年の選択』佐藤敦紀ディレクターインタビュー、「艦隊集結」シーンBGMを新録で復活させ旧シリーズの体験を再現 - GIGAZINE



アニメ52話を120分に凝縮した濃密作品『「宇宙戦艦ヤマト」という時代 西暦2202年の選択」福井晴敏&皆川ゆかインタビュー、「アストロ戦士」の働きっぷりとは? - GIGAZINE



不思議な縁が紡いだラスト、「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち」羽原信義監督&シリーズ構成・福井晴敏さんインタビュー - GIGAZINE



2021年08月09日 14時00分00秒 in 動画, 映画, アニメ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.