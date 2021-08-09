「もう大人たちには期待しない。」新生ヤマトが旅立つ「宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち」予告映像公開
1979年放送のテレビスペシャル「宇宙戦艦ヤマト 新たなる旅立ち」をモチーフとして制作される全2章の完全新作「宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち」の予告映像が公開されました。
『宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち』10月8日 劇場上映
https://starblazers-yamato.net/
『宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち 前章‐TAKE OFF‐』本予告 - YouTube
新たに姿を見せたのはデーダー(声：天田益男)。
ガミラス人の新たな拠点を必要とするデスラー。
みたび旅立つヤマト。
「宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち 前章 -TAKE OFF-」は2021年10月8日(金)から劇場公開スタート。メインビジュアルポスター付きの前売券第2弾が8月13日(金)発売です。
ポスターはこんな感じで、「もう大人たちには期待しない。」のキャッチコピーが添えられています。
新たにヤマトに加わるのは土門竜介(声：畠中祐)。ヤマトに新たな風を送り込むことになるのでしょうか。
なお、「2199」「2202」の特別総集編である『「宇宙戦艦ヤマト」という時代 西暦2202年の選択』冒頭22分の映像もYouTubeで公開されています。
『「宇宙戦艦ヤマト」という時代 西暦2202年の選択』冒頭22分 - YouTube
©西﨑義展/宇宙戦艦ヤマト2205 製作委員会
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