「歴史的遺物」として扱われるビッグマックが存在する、一体なぜ?

観光やそれにまつわる不思議な話を報じるAtlas Obscuraが「アイスランド最後のマクドナルドのビッグマック」が歴史的遺物として扱われるようになった経緯を報じました。このビッグマックは購入日から12年2カ月が経過していますが、色あせていないそうです。



2012年に引っ越しすることになったというHjörtur Smárason氏は、自宅のガレージを片付けている際に「マクドナルドの紙袋」を発見しました。これは2009年10月30日、マクドナルドがアイスランドから完全撤退する前日に購入したビッグマックとポテトで、およそ3年の時を経ていました。





Smárason氏が「腐っているのでは?」と思いつつ開封したところ、問題のビッグマックとポテトはまるで新品同様で「15分前に購入したばかりように見えた」とのこと。同じガレージに残っていたローラーブレードにはネズミの噛み跡が残されていましたが、問題のビッグマックとポテトは無傷だったことから、ネズミすら手を付けなかったことがわかりました。



マクドナルドはおよそ120カ国で事業を展開する世界的なファストフードチェーンですが、2022年1月時点ではアイスランドには存在しません。サブプライムローンに端を発する2007年後半からの世界金融危機に際し、レバレッジの高さが際立っていたアイスランドは金融バブルが崩壊。通貨であるクローナは2007年には1ドル約60クローナというレートでしたが、2008年には1ドル125クローナまで暴落し、「国家破綻目前」とまで評されました。





マクドナルドは自社で扱う食材について厳格な規定を定めており、アイスランド支社の場合はドイツから食材を輸入していました。しかし、上記の金融危機に際して劇的なクローナ安に至ったため、マクドナルドは大幅値上げか撤退かを迫られた結果、撤退を選択しました。



「マクドナルドのアイスランド撤退は大きな痛手だった」と解説するのは、アイスランド大学人類学科のKristín Loftsdóttir教授。Loftsdóttir教授によると、1993年にマクドナルドがアイスランドに進出したというのは、「アイスランドがグローバル化して西側の先進国入りを果たした」という意味合いを持つとのこと。





アイスランドは1944年にデンマークからの分離・独立を果たして以来西側の大国となるべく注力してきたため、マクドナルドの撤退は「国際的地位の低下を象徴する一件」という声も上がったとLoftsdóttir教授は説明します。



一方、アイスランドは前述の通貨安によって観光業と輸出産業が大いに躍進し、わずか3年で国際通貨基金(IMF)の支援プログラムの脱却に成功して「奇跡の復活」とまで評されました。マクドナルドの後釜には「Metro」という国産ハンバーガーチェーンが座ったそうで、アイスランド人のハンバーガーに対する「グローバル化の象徴」という価値観を反映した「コスモポリタン」の意味を持つ「Heimsborgari」というハンバーガーが人気を博しているとのこと。





前述の「アイスランド最後のマクドナルドのビッグマック」については、国内に存在する唯一のマクドナルドのハンバーガーだと気がついたSmárason氏が、アイスランド国立博物館に寄贈。1年間の展示を経た後、Bus Hostel Reykjavikという宿泊施設で展示され、2022年1月時点ではアイスランド南部のSnotra Houseという宿泊施設で色あせない姿を見せているそうです。