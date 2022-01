「ベーシックインカムを導入しても人々の労働意欲は失われない」とする実験結果を研究者が報告

政府が国民に対して決められた金額を定期的に支払う ベーシックインカム は、新たな形の社会保障制度として期待されている一方、「働かなくても一定額が振り込まれるベーシックインカムを導入すると、人々の労働意欲がそがれてしまうのではないか」との懸念もあります。ところが、オランダ・ライデン大学の研究者らは、「ベーシックインカムは人々の労働意欲を減らさないことが実験で示された」と主張しています。 Basic income would not reduce people’s willingness to work - Leiden University https://www.universiteitleiden.nl/en/news/2022/01/basic-income-would-not-reduce-peoples-willingness-to-work ライデン大学の認知心理学者である Fenna Poletiek 助教らは、ベーシックインカムが行動に及ぼす効果を研究するために オランダ労働組合連盟 から受けた助成金で、さまざまな社会保障の形態が労働意欲に及ぼす影響を調べる実験を行いました。 研究チームは被験者に対し、「バーの上に印を付ける」といった退屈なコンピュータータスクを課して、タスクをこなすほど多くの報酬を支払うことで「毎月の労働」を模倣しました。また、被験者を「社会保障なし」「条件付きの社会保障制度」「無条件のベーシックインカム」という3つのグループに分類したとのこと。

2022年01月24日

