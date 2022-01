スイス軍が軍事作戦での外国製メッセンジャーアプリの使用を禁止、国内に拠点を置くアプリならOK

LINEやWhatsAppなどのメッセージアプリでは文章・写真・ムービー・位置情報など多くの情報を送受信できますが、WhatsAppなどは大量のユーザーデータを取得していることが明らかになったことにより、各サービスの個人情報の取り扱い方法に関しての懸念も 生じています 。これらのサービスは政府機関でも利用されていますが、スイス軍が機密保護の観点からスイス国外で管理されるメッセージアプリの使用を制限したことが報じられています。 Swiss army restricts use of messenger apps - SWI swissinfo.ch https://www.swissinfo.ch/eng/politics/swiss-army-restricts-use-of-messenger-apps/47238938

・関連記事

2022年01月07日 20時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1o_hf

