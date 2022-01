10問程度の課題で英語力が向上する英語学習サービス「Englister」

・関連記事

めちゃくちゃ精度が高いと話題の機械翻訳「DeepL翻訳」に日本語の翻訳機能が登場したので実際に使ってみた - GIGAZINE



DeepLでPDFファイルのレイアウトを崩さず丸ごと翻訳できるサードパーティChrome拡張機能「DeepL Opener」を使ってみた - GIGAZINE



無料でウェブページの文章を翻訳してくれる&発音も教えてくれるアドオン「Mate Translate」を使ってみた - GIGAZINE



MicrosoftのAI翻訳は中→英ニュース翻訳を人間の翻訳者と同じ精度でこなせるレベルに到達 - GIGAZINE



英語の「t」の発音が若者の間で変化しているという報告、いったいどのように変わっているのか? - GIGAZINE



なぜ英語で「child」の複数形は「childs」ではなく「children」なのか? - GIGAZINE



Google翻訳をはじめとした翻訳ツールは用語誤解の原因になりうる - GIGAZINE



なぜ言語学習能力には個人差があるのか? - GIGAZINE



2022年01月04日 20時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.