2023年01月18日 12時00分 レビュー

AIの力で英文を一発校正できる無料ウェブサービス「DeepL Write」が登場したのでDeepL翻訳と組み合わせて爆速英文作成してみた



高精度自動翻訳ツール「DeepL翻訳」を提供するDeepLが、AIの力を利用して文章を瞬時に校正できる無料ウェブアプリ「DeepL Write」を公開しました。英文の校正にめちゃくちゃ役立ちそうだったので、実際に使ってみました。



DeepL Write:AIを活用した文章作成アシストツール

https://www.deepl.com/write



上記のURLからDeepL Writeにアクセスすると、画面左側に例文の入力欄が表示され、右側にその校正結果が出力されます。校正はリアルタイムに行われ、記事作成時点では「イギリス英語」「アメリカ英語」「ドイツ語」の校正が可能です。





試しに、「I listen to music on my iPhone and am unhappy that I cannot use wired earphones.(私はiPhoneで音楽を聞いていますが、有線イヤホンを使えないのが不満です)」という英文を入力してみると、「unhappy」を「frustrated」に変更するように提案されました。また、校正結果の下部には文章全体の構成を変える例が示されています。





校正結果内の単語をクリックしてからポップアップの「単語」をクリックすると、単語ごとの置き換え候補を確認できます。





「frustrated」は「annoyed」にも置き換え可能とのことなので、「annoyed」をクリック。





すると、校正結果に単語選択が反映されました。DeepL Writeでは、こんな感じに文章をサクッと校正できます。





DeepL翻訳とDeepL Writeを組み合わせると、「日本語を瞬時に英語へ翻訳して、サクッと校正」という爆速英文作成環境が整います。まず、DeepL翻訳で日本語を英語に翻訳し、翻訳結果をコピー。





続いて、翻訳結果をDeepL Writeで校正します。DeepL翻訳で翻訳した時点でかなり正確な英文になるのですが、DeepL Writeも併用することで伝えたいことをより正確に表現できるようになります。





ちなみに、校正結果を再度DeepL翻訳で日本語に直した結果はこんな感じです。