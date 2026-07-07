Sakana AIが翻訳機能「Sakana Translate」をリリース、日英中の双方向翻訳に対応＆カジュアル・簡潔・大阪弁などに変換可能
東京に拠点を置くAI企業のSakana AIがチャットAI「Sakana Chat」に翻訳機能「Sakana Translate」を追加しました。Sakana Translateは日本語・英語・中国語の双方向翻訳に対応し、最大約5000文字の翻訳が可能とのこと。無料で使えるそうなので実際に使ってみました。
Sakana Translate：Sakana Chatが翻訳に対応、翻訳・添削・質疑の3機能を搭載
https://sakana.ai/translate-release/
🐟️ Sakana Translate公開 🐟️— Sakana AI (@SakanaAILabs) July 6, 2026
本日、Sakana AIはチャットサービス「Sakana Chat」に新機能「Sakana Translate」を追加しました。
日本語・英語・中国語の双方向翻訳に対応します。
Sakana Translateを試す：https://t.co/LN14dmsH7p pic.twitter.com/lgNqu9zssb
Sakana Translateを使うには以下のリンクをクリックして公式ウェブアプリを開きます。記事作成時点ではアカウント作成不要で使えます。
Sakana Translate
https://chat.sakana.ai/translate
これがSakana Translateの画面です。左側に翻訳したい文章を入力すると右側に翻訳結果が表示される仕組みです。
「Bro, you're hitting pizza again today? Same shit as yesterday. You not sick of it yet?」というくだけた調子の英文を入力した結果、「くだけた調子」ということを踏まえつつ和訳してくれました。
翻訳結果の下部には「別の言い方」として「カジュアル」「ていねい」「簡潔」「ネイティブらしく」「大阪弁」というボタンが用意されています。試しに「ていねい」をクリック。
ていねいな文章になりました。「大阪弁」もクリック。
大阪弁っぽくなりました。大阪在住者的には少し不自然な言い回しな気もしますが大阪弁の雰囲気ではあります。
下部の入力欄に指示を入力して文体を指定することもできます。「取引先の偉い人に使えるフレーズにして」と入力して送信。
丁寧な言葉づかいになりました。このまま英文にしたいので「フォーマルな英語にして」と入力。
「sir」という敬称を用いた丁寧な英文になりました。
Sakana Translateの翻訳性能をベンチマークテストで検証した結果が以下。Claude Opus 4.7より高性能と評価されています。
Sakana AIのデイビッド・ハCEOもSakana Translateを毎日使っているそうです。
We just launched Sakana Translate!https://t.co/BrPsFCNVB9— hardmaru (@hardmaru) July 6, 2026
I personally rely on this tool every day. Huge congratulations to the team for shipping this!
Standard translation tools often miss the deep nuance of Japanese business honorifics, cultural concepts, and internet slang.… https://t.co/XS3QIqDQGP
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in AI, レビュー, ウェブアプリ, Posted by log1o_hf
You can read the machine translated English article Sakana AI has released its translation f….