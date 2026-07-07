Sakana AIが翻訳機能「Sakana Translate」をリリース、日英中の双方向翻訳に対応＆カジュアル・簡潔・大阪弁などに変換可能

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2026年07月07日 12時26分00秒 in AI, レビュー, ウェブアプリ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article Sakana AI has released its translation f….