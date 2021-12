映画やアニメに出てくる銃器を徹底的に網羅した「Internet Movie Firearms Database」

映画やドラマに出てくる銃に興味がある人の中には、「そういえばあの作品のあのシーンで主人公が使っていた銃はなんだっけ」と気になった経験がある人も多いはず。フィクション作品に登場した銃を集めたデータベースである「 Internet Movie Firearms Database(IMFDB) 」は、Wikipediaと同じ MediaWiki で作られているので使いやすく、ハリウッド映画からドラマ、アニメ、テレビゲームなどさまざま媒体に登場した銃を網羅しているとのことなので、実際に見てみました。 Internet Movie Firearms Database - Guns in Movies, TV and Video Games http://www.imfdb.org/wiki/Main_Page 上記のURLにアクセスするとこんな感じ。まずは、トップページにピックアップされている映画「 ダイハード 」をクリックしてみます。

2021年12月30日 20時00分00秒 in 映画, アニメ, ゲーム, Posted by log1l_ks

