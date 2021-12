2021年12月24日 12時30分 ネットサービス

メリークリスマスのお祝いメッセージを「差別だ」とFacebookが自動削除



クリスマスを祝うメッセージをFacebook広告に投稿したところ、「差別に関するポリシーに違反している」として投稿が削除されてしまうという事態が発生しました。Facebookはこれについて「自動レビューシステムで問題が発生するケースがある」とコメントしています。



Facebook says it was wrong to ban Canadian Conservative MP Mark Strahl's Christmas message

https://reclaimthenet.org/facebook-bans-mp-mark-strahls-christmas-message/



カナダ保守党に所属するマーク・ストラール氏は、クリスマスを祝うメッセージ動画を作成し、Facebook広告に投稿しました。動画の中でストラール氏は「私の家族からあなたの家族まで。メリークリスマス&ハッピーホリデー!」と、クリスマスおよび年末年始の休日を祝いました。これに加えて、カナダのブリティッシュコロンビア州で起きた洪水への対応について感謝の言葉を述べ、地元の慈善団体への寄付を継続することを奨励する発言を行っています。



しかし、この動画の投稿はFacebookの自動レビューシステムにより拒否されてしまいました。以下の画面は投稿を拒否された瞬間のスクリーンショットで、「広告は、人種・民族・肌の色・国籍・宗教・年齢・性別・性的指向・性同一性・家族状況・障害・医学的あるいは遺伝的状態などの個人的属性に基づき、人々を差別したり、差別を助長したりしてはいけません」と記されており、差別的な内容であると判別されたため投稿が拒否されたとわかります。





なお、ストラール氏がFacebookに問い合わせたところ、Facebookは自動レビューシステムのエラーが原因で広告が削除されてしまったと認めています。今回の件についてストラール氏は、「我々の抗議は成功したものの、今回の出来事はオンライン上で多くを管理しているハイテク企業による検閲が行き過ぎたものであることを示すよい例です」と語りました。



海外メディアのReclaim The NetがFacebookに問い合わせたところ、同社の広報担当者から「自動レビューシステムで問題が発生するケースがあります。そのため、広告主はエラーが発生した場合に問題を報告し、レビューの再検討を求めることが可能です」というコメントが返ってきたそうです。