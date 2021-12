Googleマップに「飛行中のステルス爆撃機」が映り込んでいることが判明

Googleマップでは複数の航空写真や衛星写真から生成された 航空写真ビュー を見ることが可能であり、時々「 カザフスタンの謎の五芒星(ごぼうせい) 」や「 ルーマニアのUFO 」といった奇妙な物体が発見されて話題となります。新たに、海外掲示板・Redditのユーザーが「 飛行中のステルス爆撃機がGoogleマップに映り込んでいる 」と指摘して話題を呼んでいます。 A stealth bomber in flight caught on Google maps - 39 01 18.5N. 93 35 40.5W : Damnthatsinteresting https://www.reddit.com/r/Damnthatsinteresting/comments/rkl236/a_stealth_bomber_in_flight_caught_on_google_maps/ Eagle-eyed Redditor spots a flying Stealth Bomber on Google Maps | TechRadar https://www.techradar.com/news/eagle-eyed-redditor-spots-a-flying-stealth-bomber-on-google-maps Redditユーザーの Hippowned さんが指摘した「Googleマップに映り込んだ飛行中のステルス爆撃機」の姿は、以下の埋め込みマップで確認できます。撮影された場所はアメリカ・ミズーリ州 コールドウェル郡 の デイビス・タウンシップ という区画であり、周囲には畑などが広がっている模様。 さらにステルス爆撃機の部分を拡大した画像がこれ。撮影されたのは、非常に高価でわずか21機しか生産されていない B-2スピリット とみられています。

2021年12月21日

