今後必要なプログラミングの考え方をゼロから丁寧な動画解説でコスパ良く学べる「Udemy」サイバーセール

◆6:クラウドをフル活用して爆速でサービスを開発する手法を身に着ける講座 AWSに代表されるクラウドサービスは、利用したい時に利用したい分だけ利用できるという利便性から爆発的に普及してきました。「 よくわかるRuby on Rails入門 」は、AWSやHerokuといったクラウドサービスを活用して素早くWebサービスを開発する方法を学べる講座です。プログラミング入門サイトなどでプログラミングの基礎は勉強したものの、実際にWebサービスを開発しようとするとまずどこから手を付けるのかがわからなかったり、自分のPCの開発環境で動作させた後どのように本番環境を構築すれば良いのかわからなかったりするというような人を対象としています。 はじめてのRuby on Rails入門-RubyとRailsを基礎から学びWebアプリケーションをネットに公開しよう | Udemy

