世界で最初にATAPI接続に対応したCD-ROMドライブを探る

Advanced Technology Attachment Packet Interface(ATAPI) は、HDD用の接続インターフェースだった IDE コントローラーに対して、CD-ROMドライブやDVDドライブなどを接続可能にするために開発されたパケット型コマンドの接続インターフェースです。このATAPI接続に初めて対応したCD-ROMドライブについて、1980年代後半から1990年代にかけてのPCの歴史を扱うブログ「OS/2 Museum」が探究しています。 The Secret History of ATAPI | OS/2 Museum https://www.os2museum.com/wp/the-secret-history-of-atapi/ 1993年頃、CD-ROMドライブにはアメリカで規格化された SCSI か、パナソニックやミツミ電機、ソニー、フィリップスなどがおのおの独自に開発したインターフェースが使われていました。しかし、1995年にはメーカー独自のインターフェースは事実上なくなり、ほとんどのCD-ROMドライブはATAPIインターフェースを採用するようになりました。 OS/2 Museumの調査で、1994年3月に開催されたコンピューター関連の見本市「Cebit '94」で、ATAPIを含めた「新しいIDEインターフェース」を採用したCD-ROMドライブ「CDD-300」をフィリップスが発表していたことが判明しました。このドライブがいつ発売されたのかは不明ですが、少なくとも1994年に登場したことは間違いないとのこと。

2021年11月29日 08時40分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

