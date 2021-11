PNG画像を最大50倍高速にエンコード可能なライブラリ「QOI」が登場したので使ってみた

QOIやQOIの性能評価用ベンチマークアプリのソースコードは、以下のリンク先で MITライセンス で公開されています。今回はベンチマークアプリを実際にビルドして実行し、QOIの性能を確かめてみます。 GitHub - phoboslab/qoi: The “Quite OK Image” format for fast, lossless image compression https://github.com/phoboslab/qoi

既存のライブラリと比べて20~50倍のエンコード速度を実現したPNG形式画像エンコード・デコードライブラリ「 QOI 」が、ソフトウェアエンジニアの Dominic Szablewski 氏によって開発されました。QOIのソースコードや性能評価用のコードがSzablewski氏によって公開されていたので、実際にビルドしてQOIの性能を確認してみました。 Lossless Image Compression in O(n) Time https://phoboslab.org/log/2021/11/qoi-fast-lossless-image-compression 画像の表示機能をアプリケーションに実装するには各画像形式のエンコード・デコードに対応したライブラリが必要であり、PNG画像形式のエンコード・デコードライブラリとしてはPNGのリファレンス実装である「 libpng 」や、多くの画像形式に対応した「 stb 」が存在しています。今回開発されたQOIはエンコード・デコードの速度を重視したライブラリで、同じPNG形式画像を無劣化圧縮する場合、既存のライブラリと比べてデコードは3~4倍、エンコードは20~50倍の速さで実行可能とのこと。

