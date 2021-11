2021年11月29日 07時00分 メモ

不測の事態で重要なデータを失ってしまうのを防ぐ「3-2-1バックアップルール」とは?



近年ではビジネスや私生活で取り扱うデータの量と重要性が加速度的に増加しているため、天災や人災などでデータが消失するとさまざまな物事に致命的な影響が及ぶこともあります。テクノロジー専門家のケビン・ソルトウ氏は、データのバックアップサービスを提供するVeeamが提唱した「3-2-1バックアップルール」というルールに従って人々がバックアップを取ることで、不測の事態に遭ってもデータを安全に保つことができると説明しています。



What is the 3-2-1 backup rule?

https://www.veeam.com/blog/321-backup-rule.html



The 3-2-1 Backup Rule – Why Your Data Will Always Survive - VMWARE BLOG

https://www.vmwareblog.org/3-2-1-backup-rule-data-will-always-survive/



データのバックアップを取る理由は、何らかの問題が発生してもバックアップからデータを復元することができるためです。今日のハードウェアやソフトウェアは間違いなく壊れやすく、企業や個人にとってデータの重要性が大きくなっているため、常に「不測の事態が起きてデータが消失するかもしれない」というリスクを念頭に置いて生活する必要があるとソルトウ氏は指摘。





また、一口に「データが消失する」と言っても、その原因にはさまざまなものが考えられます。ハードウェアに影響を及ぼす災害や悪意のある人物による物理的なデバイスの破壊、マルウェアの感染によるデータの消失、単なるミスによる消失などが考えられ、バックアップはその全てに対応できる必要があります。



さまざまなデータ消失シナリオに対応する上で重要になるのが、「バックアップの冗長性」です。1つの方法でのみデータのバックアップを取っている場合、元データが存在するデバイスと同様の理由でバックアップのデータも消失してしまう可能性があるとのこと。Veeamが提唱する「3-2-1バックアップルール」は、バックアップの冗長性に重点を置いたバックアップの方式です。





「3-2-1バックアップルール」は以下の通り。



◆1:3つのコピー

「3-2-1バックアップルール」は冗長性を重視する方式なので、まずは元データのコピーを3つ作成します。Veeamは最初に元のデータから「1つ目のコピー」を作成し、このコピーを元にして残り2つのコピーを作ることを推奨しています。



◆2:2種類のメディア

作成した3つのコピーを全て同じストレージメディアに保存していると、そのハードディスクのメディアが壊れてしまうと全てのコピーが失われてしまう可能性があります。そこで「3-2-1バックアップルール」では、「サーバーとUSBドライブ」「サーバーとSDカード」「サーバーとNAS」といった風に、コピーを保管するメディアを2つ以上に分ける仕組みになっています。これにより、どれかのメディアに問題が発生した場合でも、他のメディアに残ったコピーから復元することが可能です。



◆3:1つのコピーを遠隔地に保管

3つのコピーのうち1つは、オフィスや自宅から物理的に離れた場所に保管することが推奨されています。データを格納したSDカードを別のオフィスに保管したり、オフィスから遠く離れたサーバーにコピーを保管したり、クラウドストレージサービスを利用して外部のデータセンターに保管したりと、とにかくデータ同士で物理的な距離を保つことが必要です。これにより、1つの地点が災害などにより壊滅的な被害を受けたとしても、遠隔地に保管されたコピーからデータを復元できるとのこと。





最後にソルトウ氏は、「データ保護における重大なミスは、可能性を誤って見積もることです。確かに、バックアップデータを全て破壊する地震が起きる可能性はほとんどないかもしれません。しかし、データの損失によるコストは高くつくので、エイリアンの侵略に対しても準備をしておくのが賢明です。『3-2-1バックアップルール』は、そのような状態でもデータを安全に保つための方法です!」と述べました。